Serviço de moto por aplicativo é suspenso em SP por determinação da Justiça

O serviço de moto por aplicativo foi suspenso na cidade de São Paulo desde a segunda-feira, 27. A suspensão deve seguir até o julgamento definitivo da ação civil pública movida pela Prefeitura de São Paulo contra as iniciativas que ofertam o serviço, impactando diretamente as empresas Uber e 99.

A determinação foi dada pelo juiz da 7ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça, Eduardo Gouveia. Ainda de acordo com o pedido, a Prefeitura solicita a aplicação de multa diária no valor de R$1 milhão, sob alegação de que as empresas estariam descumprindo o decreto de 2023 que proíbe a atividade de mototáxi na Cidade. A aplicação da multa foi negada pelo juiz.