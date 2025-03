Celebração dos 64 anos do Bom Jardim contará com serviços à população nesta sexta, 28

A população poderá acessar diversos serviços, como os atendimentos disponibilizados pelo Projeto Acolher, pela unidade móvel OdontoSesc Van realizará exames clínicos, limpeza odontológica com profilaxia, remoção de tártaro e aplicação de flúor.

Em comemoração aos 64 anos do bairro Bom Jardim, em Fortaleza , será oferecida uma variedade de serviços na Praça Santa Cecília, das 9h às 17h, da próxima sexta, 28.

Haverá ainda vacinação antirrábica, distribuição de coleiras antiparasitárias e atendimento com médico veterinário também no período da tarde.

A ação é promovida pela parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Regional (SER) 5, e o Governo do Estado do Ceará.

Com uma equipe multiprofissional, a Estação Móvel de Políticas sobre Drogas realizará abordagens de campo, atendimentos interdisciplinares, emissão de declarações para gratuidade de documentação e encaminhamentos à rede de apoio.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) estará presente com emissão da carteira da pessoa idosa , carteira de estudante e gratuidade infantil para transporte público.

A população poderá efetuar a inclusão e atualização dos dados de famílias de baixa renda nos programas sociais do Governo Federal, como o Cadastro Único , oferecido pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Também haverá orientações sobre os serviços do Centro de Referência Estadual Thina Rodrigues e realizará o cadastro de empreendedores LGBTI , por meio da Secretaria da Diversidade divulgará a Campanha Ceará da Diversidade contra a LGBTfobia.

A Defensoria Pública do Ceará oferecerá orientação jurídica, emissão de ofícios para segunda via de certidões de nascimento, casamento ou óbito, consulta processual e encaminhamentos para outros núcleos especializados.

Será possível emitir a Carteira de Identidade Nacional e outros documentos no Caminhão do Cidadão. Para atender a população o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará disponível com serviços como:

alistamento eleitoral,

revisão da situação eleitoral,

transferência de local de votação ou município,

emissão de certidão de quitação eleitoral,

regularização da situação eleitoral e quitação de multas.

Serviços voltados à inclusão social e ao bem-estar serão disponibilizados durante o evento. Informações sobre cursos profissionalizantes e oportunidades no mercado de trabalho serão apresentados pelo Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e o Programa Primeiro Passo.