Evandro e Jorge Aragão saem para comer pratinho na Cidade 2000: "Delícias de Fortaleza"

“Marcando presença no tradicional pratinho da 2000 e trazendo nosso querido Jorge Aragão para provar das delícias de Fortaleza. Espero vocês amanhã (31 de janeiro) lá na Praça do Ferreira”, compartilhou Evandro.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) , levou o cantor e compositor Jorge Aragão, atração confirmada no Pré-Carnaval da Capital, para experimentar o “tradicional pratinho da 2000”, que fica tradicionalmente na Praça da Cidade 2000. O registro em vídeo do passeio foi compartilhado nas redes sociais do petista nessa quinta-feira, 30.

O artista carioca marca a abertura do Pré-Carnaval de Fortaleza nesta sexta-feira, 31. Descontraído, o prefeito chegou a tocar um instrumento musical ao lado do sambista. No trajeto para o local, enquanto dirigia, Evandro explicava sobre a Capital: “Apesar de ser uma grande cidade, mas todos nós nos conhecemos, as mesmas pessoas da mesma geração, certo?”.

Lembranças da campanha

O prefeito relembrou, ainda, enquanto estava no carro com Jorge Aragão, que visitou o destino durante sua campanha nas eleições municipais de 2024, quando concorreu com o deputado André Fernandes (PL) e venceu a disputa com uma diferença de 10.838 votos.