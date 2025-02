Homem é assassinado a tiros dentro de carro na presença de criança em Fortaleza

Um homem de 36 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro na rua Tulipa, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 26. A vítima estava acompanhada de uma criança e mais uma pessoa dentro do veículo estacionado, quando outro carro chegou e um homem desceu disparando.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento do crime. Após os disparos, a criança e um homem saem do carro. Em seguida, uma mulher se aproxima da vítima e se desespera. A criança também chega próximo do corpo localizado no banco do condutor e leva as mãos à cabeça.