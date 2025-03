Homem é assassinado a tiros dentro de carro em via pública em Juazeiro do Norte

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta pararam ao lado do veículo e, em seguida, o garupeiro efetua disparos contra a vítima; Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um homem de 50 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro na manhã deste domingo, 30, em uma via pública no bairro Horto, em Juazeiro do Norte , no Cariri cearense.

Nas imagens, é possível ver que o homem ainda tenta sair com o carro após os disparos, mas o veículo para metros depois. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos ainda acompanham o carro e, em seguida, fogem do local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou que o corpo do homem foi localizado com lesões de disparos de arma de fogo no veículo. O POVO opta por não divulgar o vídeo do crime.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, que realiza diligências para elucidar o caso e identificar a autoria do crime. Ainda não há informações da motivação do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.