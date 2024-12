Quatro obras municipais com previsão de entrega neste ano seguirão para 2025

De acordo com a pasta, as intervenções precisaram ter os prazos acrescidos devido a atravessamentos com sistemas de outros órgãos, aumento da demanda prevista inicialmente, chuvas, entre outras questões. Com a maior parte do serviço encaminhado na maioria delas, a previsão é de que os trabalhos nos quatro logradouros sejam finalizados nos meses iniciais de 2025.

No apagar das luzes da gestão José Sarto (PDT), quatro obras que tiveram a conclusão prometida para o fim de 2024 ainda estão em andamento. Projetadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) para o mês de dezembro, as reformas na avenida Heráclito Graça, Poço da Draga, bem como nos parques Passaré e Riacho Maceió, deverão ser entregues apenas em 2025.

“A gente entregou muito mais coisa do que a gente tinha planejado Originalmente a Ponte dos Ingleses, por exemplo, não fazia parte dessa entrega. Também fizemos ajustes no projeto e melhorias que precisaram de mais tempo para serem feitas”, afirma o secretário municipal da infraestrutura, Samuel Dias.

As obras na região são a etapa final da requalificação da Praia de Iracema, que levou novo calçadão e paisagismo ao Aterro e Aterrinho do logradouro, bem como na Praia dos Crush. Quando foi anunciada, a hora tinha encerramento estipulado para setembro deste ano, mas segundo a pasta, necessitou desses dois meses a mais devido à dimensão da obra.

A mais adiantada das obras até aqui é a do Poço da Draga, na qual já foram concluídos um novo espigão, uma areninha, instalação de banheiros e a parte de urbanização. Para o ano que vem, ficou o restauro do pavilhão atlântico, que deverá ser entregue em até dois meses.

Também repassados para gestão do prefeito eleito Evandro Leitão, que adentra ao Paço Municipal em 1° de janeiro de 2025, os Parques Passaré e Riacho Maceió caminham para as fases finais de seus projetos.

A ausência de rota para que estes cheguem e saiam com os automóveis tem afetado diretamente o funcionamento a concessionária União Veículos. Quem trabalha no local afirma que o discurso interno é pessimista, com possibilidade de saída da via devido aos prejuízos.

Quem empreende no logradouro reclama da obra, que com materiais na pista, presença de trabalhadores e circulação de maquinário, tem afastado os clientes. Os mais prejudicados desde o começo das intervenções foram as lojas voltadas a automóveis, que perderam o acesso aos clientes.

Nas oficinas os efeitos da obra são ainda mais negativos, já que com a via interditada, os carros não têm como chegar aos estabelecimentos. Em uma das lojas visitadas pelo O POVO , a queda de receita já chega aos 30%.

Obra da Prefeitura de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 30.12.2024: Obras da Prefeitura que foram prometidas para este ano e não foram entregues no prazo. Av. Heráclito Graça. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Questionado sobre o andamento da obra na Heráclito, Samuel afirmou que os atrasos foram causados por problemas com interferências com redes de esgoto e de água da Cagece, que passam por baixo da avenida. Esse processo de remoção dessas interferências é inclusive o que está sendo feito atualmente na obra, de acordo com o titular.

A principal razão para que a obra fosse concluída em dezembro era a antecipação à quadra chuvosa, para evitar que os alagamentos, os quais a intervenção objetiva findar, se repetissem.

Às vésperas do início do período de maiores precipitações na Capital, que se intensifica no mês de fevereiro, o secretário garantiu ao O POVO que os trabalhos já finalizados são suficientes para evitar transtornos na via com acúmulo de água na via durante os próximos meses.

“O reservatório está concluído. Ele já está funcional. Isso significa que não vai mais haver alagamento ali naquela área porque o reservatório já vai receber as águas das chuvas. Embora ainda estejam sendo feitos serviços de pavimentação, de calçadas, de remoção das interferências, de limpeza de areia que entra no reservatório [...] não tem mais aquele ponto baixo”, assegura Samuel, que também prevê a liberação parcial do tráfego de veículos na via.

“A ideia é que o trecho da faixa de rodagem de todo o lado norte, ou seja, que funciona no sentido Leste-Oeste, ele possa ser liberado nas próximas semanas”, conclui.

Prefeitura entregou 86% das obras prometidas para o fim do ano

Das 29 entregas previstas pela Seinf no último mês de novembro, 25 foram realizadas. As conclusões seguem o anúncio feito pelo prefeito José Sarto (PDT) durante a última reunião de secretariado, onde ele garantiu a continuidade da agenda de obras municipais.

Entre os projetos concluídos está o Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, conhecido como Gonzaguinha de Messejana. A unidade já estava com primeira etapa das obras entregue e pendia ainda o funcionamento das áreas administrativa e de cirurgias.

De acordo com a Seinf, a reforma está toda pronta, mas o hospital ainda funciona com capacidade limitada devido à uma ligação de energia que deverá ser realizada pela Enel Distribuidora, empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade na Capital.

O POVO procurou Enel e a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para mais informações sobre este quadro. Em nota, a SMS informou que "devido à modernização do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana (Gonzaguinha de Messejana), solicitou à Enel Ceará, em agosto deste ano, a expansão da rede elétrica do hospital para que o equipamento municipal funcione em sua capacidade máxima".

A Enel, também por meio de comunicado, informou que as intervenções serão finalizadas durante a primeira quinzena de janeiro de 2025.

Além das 25 obras concluídas, a Seinf destaca também a entrega da ponte da rua Manaus, no bairro Dom Lustosa, feita em dezembro. Com isto, a gestão encerra seu último bimestre à frente de Fortaleza com 26 obras concluídas. Confira lista:

Obras que serão entregues no último bimestre de 2024 conforme Seinf:

2 Postos de saúde (Carlos Ribeiro e outro no Rodolfo Teófilo);



Praça Alto da Paz;



3 novas escolas areninha;



1 nova escola e 1 requalificação de escola;



11 quadras esportivas, a maioria delas com entorno beneficiado (duas em novembro).



Vila do Mar;



Piso de Tijolinho em 4 comunidades (Beco dos Cavalos, Pedras, Inferninho/Beco do Céu, Paupina).



Ponte da Rua Dom Lustosa



Segunda e terceira etapa do Gonzaguinha da Messejana

Matéria atualizada às 16h08 min