Municípios cearenses se organizam para implementar reforma tributária

Secretário da Seplag, Alexandre Cialdini, no lançamento do Ceará Um Só. / Crédito: Dennis Moraes/Seplag-CE/Divulgação

Os municípios cearenses já estão se preparando para se adequarem à reforma tributária, cuja lei complementar de regulamentação foi aprovada em janeiro deste ano. Nesta sexta-feira, 28 de março, inclusive, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) lançou o programa Ceará Um Só, que vai promover capacitações pelo Estado em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O secretário Alexandre Cialdini destacou que a ideia é construir um modelo de informação, capacitação, orientação e cooperação compartilhada pelo Ceará. “Além disso, ouviremos ideias sobre boas práticas fiscais dos municípios e repassaremos a eles outras boas práticas fiscais, considerando que este é um ano intervalar da reforma tributária.”

Nesse período intervalar, há diversas ações que os municípios precisam adotar. Vamos orientá-los sobre a formação de um cadastro técnico multifinalitário, essencial para poderem dialogar melhor com os contribuintes. Essa reforma, de maneira significativa, abrirá oportunidades para que todos os municípios implantem programas de educação fiscal", acrescentou.

Entre 6 de maio e 19 de novembro, serão realizadas caravanas em cidades-sede de 14 macrorregiões: Baturité (Maciço de Baturité) Canindé (Sertão de Canindé) Aracati (Litoral Leste) Russas (Vale do Jaguaribe) Itapipoca (Litoral Oeste e Vale do Curu) Acaraú (Litoral Norte) Tianguá (Serra da Ibiapaba) Sobral (Sertão de Sobral) Crateús (Sertão de Crateús) Tauá (Sertão dos Inhamuns) Iguatu (Centro Sul) Crato (Cariri) Quixadá (Sertão Central) Fortaleza (Grande Fortaleza) Assinatura do acordo de cooperação técnica do Ceará Um Só. Crédito: Dennis Moraes/Seplag-CE/Divulgação O projeto, realizado em parceria com a Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE), firmou um acordo de cooperação técnica junto à Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Ceará (OAB-CE), o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) e o Conselho Regional de Economia da 8ª Região (Corecon-CE), a fim de promover atividades conjuntas.