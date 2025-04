Shopping de Fortaleza terá posto de coleta temporário do Hemoce

O equipamento abre no Piso E1 do RioMar Fortaleza, e deve funcionar até o dia 31 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h

O Shopping RioMar Fortaleza, terá a partir desta quinta-feira, 3, um novo posto de coleta temporária do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). O equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), abre no Piso E1 do empreendimento, e deve funcionar até o dia 31 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 13h às 20h.

