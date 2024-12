Hemoce segue com campanha de doação de sangue para o final de ano; veja locais

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) disponibiliza seis pontos de coleta de sangue durante o fim de semana

O órgão oferece seis pontos de coleta de sangue em funcionamento até terça-feira, 31, sendo quatro em Fortaleza e dois no interior. Na quarta-feira, 1º, todas as unidades devem ficar fechadas.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) promove, a partir deste final de semana, campanha para aumentar o número de doações de sangue durante o período festivo.

Na capital cearense, as unidades para doação podem ser encontradas na sede do Hemoce, localizado no Rodolfo Teófilo; na Praça das Flores, na Aldeota; e em dois shoppings nos bairros Parangaba e Messejana.