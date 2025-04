Rede Cuca oferece 7 mil vagas de cursos, oficinas e esportes em abril

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As inscrições para os cursos de Artes, Tecnologia, Linguagens e Educomunicação, foram abertas a partir das 8 horas dessa terça. Já as marcações de testes para natação e triathlon poderão ser realizadas a partir de quarta-feira, 2, somente de forma presencial.

As inscrições para artes marciais começam na quinta-feira, 3, seguidas dos esportes coletivos, com início na sexta, 4, e das demais modalidades, no sábado, 5.

Distribuição das vagas e como se inscrever

Das sete mil vagas, cerca de 915 serão distribuídas entre cursos e oficinas, já o restante será dividido entre 20 modalidades esportivas nos cinco equipamentos municipais.

São cursos da área de Formação e Tecnologia, estão os de fotografia de gastronomia, design de jogos, informática básica, libras, design e apresentação de slides, produção de vídeos para redes sociais, produção e realização de documentário.