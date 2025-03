Homem é preso suspeito da morte de duas mulheres no bairro Jangurussu, em Fortaleza

As vítimas, duas mulheres de 18 anos, estavam dentro do carro quando foram atacadas a tiros. Crime aconteceu na noite dessa terça-feira, 25

/ Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Ceará

Após as diligências, o suspeito foi encontrado na mesma região onde o crime aconteceu. O homem foi capturado por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), sendo conduzido à sede do DHPP e autuado em flagrante por homicídio doloso.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que o suspeito já possuía passagens por tráfico, associação para o tráfico e desobediência. Ele foi colocado à disposição da Justiça.

As pasta comunica ainda que as diligências seguem no intuito de identificar e capturar outros suspeitos, assim como elucidar o fato e sua motivação.