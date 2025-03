Homem suspeito de matar empresário a tiros em Irauçuba é preso em hospital de Fortaleza

Vítima foi alveja com disparo de arma de fogo dentro de estabelecimento comercial / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem suspeito de matar a tiros um empresário e proprietário de um mercadinho em Irauçuba, a 155,52 quilômetros de Fortaleza, foi preso horas após o crime, nesse sábado, 29, em um hospital no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Um segundo suspeito, que teria dado apoio ao homicídio, foi localizado no bairro Barra do Ceará. O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento e mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta. Em seguida, o garupeiro desce do veículo e efetua um disparo contra a cabeça da vítima, identificada como Rildson Araújo, de 42 anos. O homem ainda atirou outras vezes contra o empresário já caído ao chão.

Após o crime, o suspeito foge na motocicleta com junto com o condutor. As imagens também revelam que, durante o homicídio, o condutor da moto teria atirado em direção ao estabelecimento. Um dos tiros, no entanto, teria atingido o suspeito de matar o empresário. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem de 31 anos teria dado apoio logístico ao crime. Ele possui passagens por roubo de veículo. O suspeito de 22 anos, que seria o autor dos disparos, possui antecedentes por roubo a pessoa. O estabelecimento comercial “Super Center Irauçuba” emitiu uma nota de pesar após a morte do proprietário. “Hoje dizemos adeus a uma alma querida que tocou muitas vidas. Sua memória viverá sempre conosco. Agradecemos as mensagens de carinho e apoio neste momento”.