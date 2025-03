Castelão: Governo do Ceará dá inicio a cadastro de reconhecimento facial

Fortaleza, CE, BR 26.02.25 Governo do estado determina que a Arena Castelão faça pausa de 66h entre os jogos para preservar o gramado (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O cadastramento para o reconhecimento facial dos torcedores nas finais do Campeonato Cearense teve início nesta sexta-feira, 7. Os duelos estão marcados para os dias 15 e 22 de março (os dois próximos sábados). O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou sobre a medida, que, segundo ele, visa evitar a repetição de casos de violência. "Essa é uma medida (reconhecimento facial) pactuada pelo Estado com os clubes, a Federação e o Ministério Público."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Nosso objetivo é termos, cada vez mais, um ambiente seguro para as famílias cearenses. Estádio de futebol é lugar de alegria, paz e tranquilidade, não de violência", destacou.

"Haverá câmeras de segurança espalhadas no entorno e dentro do Castelão, além das catracas para reconhecimento facial nos locais de acesso", completou. Rogério Pinheiro, secretário da Sesporte, destacou a vantagem social da medida. "O mais importante é garantir a segurança dos torcedores. As imagens serão disponibilizadas em um banco de dados. Quem tiver algum registro na sua ficha criminal, por exemplo, será imediatamente identificado. É um ganho social significativo."