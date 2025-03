Garota alvo de ameaças é morta a tiros no bairro Carlito Pamplona

Em 2024, a avó da jovem foi morta a tiros por denunciar o desaparecimento da neta. No ano de 2021 a família denunciou que a menina, na época com 13 anos, foi estuprada por um policial militar

SSPDS afirma que vítima não foi identificada formalmente

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do homicídio e que a vítima não foi identificada formalmente.

“A vítima, do sexo feminino ainda não identificada formalmente, foi morta com disparos de arma de fogo em uma via pública. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. As investigações são conduzidas pela 4ª Delegacia do DHPP, unidade da Polícia Civil que realiza diligências para identificar a autoria do crime”, divulgou o órgão.