Maracanaú: motorista é executado dentro de carro em frente a shopping

Um homem que dirigia um automóvel foi executado dentro do carro no momento que trafegava em frente a um shopping em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado neste sábado, 22. O crime foi flagrado por câmeras de vigilância.

As imagens mostram que vítima conduzia o carro quando um motociclista se aproxima e efetua os disparos do lado do condutor, que morreu no local.