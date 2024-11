Idosa teria sido morta no Carlito Pamplona por denunciar sumiço da filha

Iracema Freires Rosa, a idosa de 65 anos assassinada dentro de casa no último domingo, 17, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, teria sido morta por ter acionado a Polícia Civil para denunciar o desaparecimento da filha. A informação consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) do suspeito de ser um dos executores do crime.



Antônio Rodrigues de Lima, de 30 anos, foi preso em flagrante instantes após o homicídio. Na ação, o companheiro de Iracema, um idoso de 70 anos, também foi baleado, tendo sido foi socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF). Não há informações sobre o estado de saúde dele.