Homem esfaqueia idoso e é alvo de linchamento no Grande Bom Jardim

Um homem esfaqueou um idoso em via pública na região do Grande Bom Jardim , em Fortaleza, na sexta-feira, 21, e em seguida foi alvo de linchamento . Pessoas que passavam pelo cruzamento das ruas Bom Jesus e Coronel Virgílio Nogueira filmaram a confusão entre os dois. O homem estava com um facão perseguindo o idoso, que sangrava.

Já o homem que aparece no vídeo desferindo os golpes de faca foi perseguido pelos moradores, que o apedrejaram. Ele foi vítima de linchamento e o corpo foi encontrado nas proximidades com diversas maras de violência.

DHPP investiga o caso

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que investiga as circunstâncias de duas mortes registradas na sexta-feira, no Bom Jardim.

O órgão confirmou o falecimento da vítima ferida em via pública e informou que o suspeito do caso, ainda não identificado formalmente, foi morto após ser lesionado com objetos contundentes.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas. O caso está a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para elucidar os fatos", detalhou a nota.