Briga de torcidas: 10 pessoas são presas no bairro Carlito Pamplona

Conflito entre torcidas foi registrado antes do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025 neste sábado em Fortaleza

Dez pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na briga de torcidas registrada neste sábado, 22, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, antes do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025. O confronto foi filmado por moradores, que estavam assustados com a confusão em via pública.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou as prisões e informou que, por volta das 12 horas, as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do 5º Batalhão foram acionadas para o conflito entre torcidas rivais.