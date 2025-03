Lula diz que não vai permitir "república de ladrão de celular" no País; veja vídeo

Lula participa da inauguração do Hospital Universitário do Ceará. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve nessa quarta-feira, 19, na inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado no campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Na ocasião, o petista disse que não vai permitir uma “república de ladrões de celulares" no País. No discurso, o presidente defendeu a PEC da Segurança Pública, proposta do governo Lula com foco no combate ao crime organizado. O petista visitou o Ceará pela 8ª vez desde o início de sua gestão à frente da República.

Nós temos que ter escolas, porque nós vamos ter que enfrentar a violência sabendo que nós temos que enfrentar o crime organizado. E não é o estado sozinho. É o estado, é o município e é o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país", disse o presidente.

“É por isso que nós estamos apresentando uma PEC da Segurança, para que a gente possa, junto com os governadores dos estados e com os prefeitos, agir definitivamente, dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos”, completou Lula durante discurso. O chefe do Executivo nacional endureceu a postura e afirmou também que “lugar de bandido não é na rua, assaltando e assustando pessoas”. Veja vídeo:

Visita de Lula ao Ceará No evento, o presidente aproveitou a ocasião para anunciar, ainda, que as obras da Transnordestina e a conclusão do Eixão das Águas devem ser entregues até o fim de 2026. O petista lembrou que os projetos foram iniciados durante o seu primeiro mandato na Presidência. Lula ressaltou que os primeiros dois anos de sua gestão foram para reconstruir o País “após um período de destruição” e agora é o momento em que as entregas de seu governo devem ocorrer. Durante a solenidade da inauguração do HUC, o presidente cobrou em sua fala a presença feminina. Lula citou que nenhuma mulher havia sido chamada ao palco e convidou a secretária da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), Tânia Mara Coelho. Durante o discurso, a médica infectologista se emocionou ao falar do trabalho para a entrega do equipamento.