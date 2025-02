Santuário Arquidiocesano de Adoração é escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-02-2025: A Paróquia São Benedito é escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Santuário Arquidiocesano de Adoração foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar pelo arcebispo dom Gregório Paixão. O templo foi inaugurado há 86 anos, em 3 agosto de 1938, pelo arcebispo Dom Manuel da Silva Gomes. Em alusão ao Ano Jubilar, a igreja conta com uma programação especial que dura até o dia 28 de dezembro. Com um lance de aproximadamente 180 degraus, o santuário é o único do Estado a possuir um columbário, uma construção sepulcral onde são depositadas as urnas contendo as cinzas dos mortos após a cremação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pároco e reitor do santuário há três anos, Francisco Júnior, 50, explicou ao O POVO que o Ano Jubilar é um período de celebração em alusão ao nascimento de Jesus Cristo.

“A cada 25 anos, celebramos o nascimento, o advento e a chegada de nosso Senhor no mundo, a sua encarnação. Estamos celebrando 2025 anos, então esse Ano Jubilar é o que o Papa marcou como ano da esperança”. Já a Peregrinação Jubilar, de acordo com o padre, é uma antiga tradição com raízes na cultura judaica, onde era feita uma peregrinação até Jerusalém, com o advento de Cristo. “Jerusalém já não é a terra santa, mas é o próprio Cristo, que é aquele que é o próprio filho de Deus. E com a sede da igreja se tornando Roma, o lugar de peregrinação para os cristãos é Roma”.

Conforme padre Francisco, a cada período os cristãos são convidados a visitar Roma. Os que não podem realizar a viagem, fazem uma visitação às igrejas que foram escolhidas como jubilares. “Essa passagem recorda que todos nós estamos a caminho. Todos nós somos chamados a fazer um caminho em direção a Deus”, explica. Serão realizados diversos jubileus que celebram as várias realidades no mundo, como o político, dos migrantes, de operadores da justiça, entre outros. Além disso, serão celebradas missas em diferentes línguas, como: inglês, espanhol, francês, italiano e latim. As celebrações ocorrem durante os cinco domingos do mês de março. Confira os horários e datas de cada missa: 2/3: missa em Inglês, às 10 horas



9/3: missa em Espanhol, às 10 horas



16/3: missa em Francês, às 10 horas



23/3: missa em Italiano, às 10 horas



30/3: missa em Latim, às 10 horas Nesta quinta-feira, 27, será realizado o Jubileu da Segurança, que segundo o tenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Felipe Tadeu, o jubileu mostra cada vez mais a importância dos órgãos da segurança pública em se “apegar mais aos valores espirituais para poder conquistar no dia a dia tudo aquilo que falta para dar o melhor à sociedade”.

“Às vezes o policial militar ele protege tanto a sociedade que esquece de proteger com amor, com carinho a sua família. E eu acredito que esse ano jubilar, que é o ano da esperança, alegra o coração de cada agente de segurança para trazer a importância do dom da esperança em cada lar de cada profissional”, explica. O grande objetivo é fazer com que todas as realidades profissionais possam encontrar na igreja um lugar de oração e que “esse lugar possa recordar a sociedade a importância dessas profissões”. Padre Francisco ressalta que com a programação, é esperado alcançar “todas as pessoas de boa vontade”.

“Não queremos ser uma igreja que busca conversão ou atrair pessoas à igreja, para ficar nela. Ao contrário, nós queremos que a igreja seja um espaço onde as pessoas encontrem a oportunidade de celebrar uma humanidade melhor”. O pároco afirma que o espaço é profundamente ecumênico e interreligioso. Para ele, esta ecumenicidade abre as portas para todos aqueles que desejam fazer uma experiência de comunhão. Questionado sobre a sensação do santuário ter sido um dos escolhidos para a peregrinação jubilar, padre Francisco conta que é uma sensação de alegria muito grande.