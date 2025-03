Provedores clandestinos são investigados em meio a ataques de facções a empresas de internet

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nas sedes de provedores de internet nesta quarta-feira, 12. O objetivo é investigar se existe ligação deles com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). A organização estaria ordenando extorsões e ataques a empresas provedoras de internet para garantir exclusividade ou permissão para atuar em determinados territórios.

As ações da Polícia foram concentradas nos bairros Pirambu, Padre Andrade, Ellery, Carlito Pamplona e Barra do Ceará, em Fortaleza. Também foram cumpridos mandados em Caucaia, São Gonçalo do Amarante e Horizonte , na Região Metropolitana da Capital.

No entanto, a Polícia busca saber se algumas das empresas investigadas estavam se beneficiando do esquema . Mesmo aquelas que cederam à extorsão podem responder criminalmente, precisando provar que foram alvos de um crime.

Caso se recusassem a pagar, as empresas estavam sujeitas à violência praticada pelo grupo criminoso, seja por meio de ameaças a funcionários e donos ou depredação do patrimônio .

Líderes das extorsões e homem que seria “braço técnico” da facção foram presos

Entre as prisões realizadas nesta quarta-feira, três homens têm destaque pelo papel de liderança no esquema.

Um deles, segundo o delegado geral Márcio Gutierrez, estaria liderando as extorsões. Ele já era investigado por um homicídio ocorrido em Fortaleza e foi preso no fim de semana por envolvimento no crime. O alvo, de 30 anos, também tem passagem por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Outro, de 21 anos, foi preso em São Gonçalo do Amarante e estaria “promovendo ameaças de forma pessoal aos empresários” de provedores de internet, conforme o delegado geral. Ele estaria diretamente envolvido com o ataque ao Complexo do Pecém. Com ele, foram apreendidas duas pistolas, uma com carregador alongado para comportar mais munições.