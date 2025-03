Wally Menezes é empossado como reitor do IFCE por mais quatro anos

Solenidade de recondução de Wally Menezes ao cargo de reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) / Crédito: João Filho Tavares

O professor Wally Menezes tomou posse como reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) na tarde desta sexta-feira, 14. A solenidade ocorreu na Reitoria do Instituto, no bairro Jardim América, em Fortaleza. Wally Menezes ocupa o cargo desde 2021 e, em outubro de 2024, foi reeleito pela comunidade acadêmica para um novo mandato de quatro anos. Segundo o reitor, no segundo mandato terá como foco a expansão do IFCE e a implementação de políticas de alimentação e transporte para reduzir a evasão estudantil.

José Wally Mendonça Menezes é ex-aluno da Escola Técnica Federal do Ceará (ETFCE) e graduado, mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Com experiência em gestão no IFCE, ocupou cargos como coordenador de cursos, Inovação, Pós-graduação e assessor da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Entre 2017 e 2020, foi pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto.

O ministro da Educação, Camilo Santana, foi quem presidiu a solenidade de posse ao gestor. O evento também contou com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Na ocasião, Camilo Santana ressaltou a importância do IFCE para a educação do Ceará: “O Instituto Federal é uma referência e um verdadeiro patrimônio do povo cearense, oferecendo oportunidades não apenas no ensino técnico, mas também na graduação, pós-graduação e licenciatura”. O governador Elmano também ressaltou a influência do IFCE para o crescimento do Estado: “Estamos trabalhando em parceria com as universidades estaduais, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o IFCE para formar jovens em áreas estratégicas, como energia renovável e tecnologia da informação e comunicação, permitindo que milhares de jovens tenham acesso a melhores empregos e oportunidades. É evidente que essa união de esforços é essencial para o avanço das políticas públicas em nosso estado”.