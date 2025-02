Aluna do IFCE é uma das vencedoras do Prêmio Jovem Cientista

A pesquisa da estudante trata sobre a democratização do conhecimento de internet das coisas para jovens em vulnerabilidade econômica / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma aluna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) venceu a categoria Ensino Médio na 30° edição do prêmio Jovem Cientista. O tema deste ano é “Conectividade e Inclusão Digital”. A pesquisa da estudante trata sobre a democratização do conhecimento de internet das coisas para jovens em vulnerabilidade econômica. A cerimônia de entrega aconteceu nesta quarta-feira, 12, no Sesi Lab - museu de arte, ciência e tecnologia, em Brasília. O prêmio conta com cinco categorias: Mestre e Doutor, Ensino Superior, Ensino Médio, Mérito Institucional e Mérito Científico, que celebra um pesquisador doutor que, em sua trajetória, tenha se destacado na área relacionada ao tema da edição.

Estiveram presentes a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Magnus Galvão; o vice-presidente de Relações Corporativas da Shell Brasil, Flavio Rodrigues; o secretário geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegria; e o diretor superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi), Rafael Lucchesi.

Os projetos vencedores apresentam soluções com aplicação prática na saúde pública, no meio ambiente, na luta contra o assédio sexual no ciberespaço, entre outros. Os ganhadores receberam laptops, bolsas do CNPq e valores em dinheiro, que variam entre R$ 12 mil e R$ 40 mil. Os três melhores trabalhos em cada uma das categorias recebem premiações, extensivas aos orientadores. Trabalho vencedor fala sobre democratização do conhecimento de internet das coisas para jovens em vulnerabilidade econômica A cerimônia de entrega aconteceu nesta quarta-feira, 12, no Sesi Lab - museu de arte, ciência e tecnologia, em Brasília Crédito: Reprodução/Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece)

Com o título "LIoT: Democratizando o conhecimento em Internet das Coisas", a aluna do IFCE Letícia dos Santos, visa aproximar jovens de periferias de conhecimentos essenciais sobre tecnologias emergentes. Ao O POVO, Letícia relata que o projeto foi pensado quando a co-orientadora do Laboratório de Inovação Tecnológica (LIT), Luana Moura, tinha uma proposta de trazer uma placa educacional voltado para a robótica e internet das coisas para ajudar os alunos que participavam da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). “Depois que eu participei da OBR, tirei o segundo lugar com minha equipe no IFCE e a partir daí a professora e minha orientadora, Rejane Sá, me chamou para ser bolsista no laboratório também. O projeto foi se transformando quando eu cheguei, porque eu tive a ideia de criar livros didáticos que não sobre o processo de criação”, explica.

A jovem explica que o projeto foi pensado no formato de livro para se conectar ao conteúdo da placa da professora. “Eu como aluna do [curso] técnico de telecomunicações, tinha um pouco de dificuldade de aprender esses conteúdos. Então com a minha abordagem para esse conteúdo que é considerado um pouco complexo, eu entenderia melhor”, conta. Letícia continua: “Meu objetivo era ajudar os alunos e facilitar a compreensão desses assuntos. Minha ideia foi criar historinhas e que os componentes eletrônicos da placa dela virassem personagens na história. Então, dentro da história com personagens, eu contava também ao mesmo tempo como funcionava cada coisa”, detalha. Para a estudante, a importância da temática abordada foi democratizar o ensino sobre tecnologia e internet das coisas a públicos que não tinham acesso ou “ficavam excluídos da área”.