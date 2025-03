MP denuncia trio por morte de jovens em "tribunal do crime" no Aracapé

Jovens foram submetidos a interrogatório antes de serem mortos a tiros / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dois homens e uma mulher foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPCE) pelos assassinatos de João Manuel Duarte Alves e Iago Evangelista Barros, ambos de 19 anos, no último dia 29 de dezembro no bairro Aracapé, em Fortaleza. A denúncia foi recebida pela Justiça na última sexta-feira, 7.

Conforme a investigação da Polícia Civil, os dois jovens foram mortos em um “tribunal do crime” da facção Guardiões do Estado (GDE). A 9ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (9ª DHPP) apurou que, ao lado de um amigo, João Manuel e Iago haviam ido a uma festa em um clube no Aracapé quando foram sequestrados por integrantes da GDE.



Os criminosos levaram os jovens até uma casa e passaram a averiguar os celulares da vítima. Os criminosos chegaram a gravar vídeos dos "interrogatórios" que realizaram com os dois.

“Diante das novas informações o grupo de celerados pediu autorização aos Sintonias Finais da facção criminosa para executar as vítimas”, afirma na denúncia a promotora Alice Iracema. “[...] Os três rapazes foram [...] levados para uma rua próxima ao trilho, onde seus algozes aguardavam um carro para levar as vítimas a um local mais tranquilo, ato contínuo chegou um veículo HB20, de cor branca, onde colocaram as duas primeiras vítimas no bagageiro e (a vítima libertada), no interior do veículo”, prossegue a denúncia.

“Algum tempo depois a vítima (que não teve nada encontrado no celular) fora liberado e os outros dois rapazes levados ao local do crime, onde foram executados com diversos disparos de arma de fogo e seus cadáveres abandonados na via pública”.