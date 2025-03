Dia da Mulher: cultura, lazer e serviços marcam a comemoração em Fortaleza

Em comemoração ao Dia da Mulher, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), por meio do Grupo Especializado Maria da Penha (GEMP), promove oficinas de defesa pessoal para mulheres. A iniciativa, em parceria com a Secretaria da Juventude, visa fortalecer a segurança e o conhecimento sobre autodefesa. As oficinas serão realizadas nos Cucas Jangurussu, Barra do Ceará, José Walter e Pici, entre os dias 8 e 25 de março.

O Dia Internacional da Mulher , celebrado neste 8 de março , contará com uma programação diversificada em Fortaleza. Ao longo do mês, eventos culturais, oficinas, serviços de saúde e homenagens estarão disponíveis para valorizar a presença e o protagonismo feminino na sociedade.

A primeira aula da oficina de defesa pessoal ocorre neste sábado, 8, às 14h, no Cuca Jangurussu, localizado na Av. Gov. Leonel Brizola, s/n, no bairro Jangurussu. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line .

A programação também conta com serviço gratuito de design de sobrancelhas e com produtos de nove expositoras que estarão à venda, entre doces, roupas e artesanatos.

No domingo, 9, a Feira Mais Vinil promove uma edição especial com músicas interpretadas por artistas femininas.

A Estação das Artes preparou um fim de semana especial para as mulheres. No sábado, 8, de 17h às 22h, vai ser realizado o evento “Reggae feito por Mulheres pra Mulheres” que reúne DJs e show de Sistah Chilli, a iniciativa busca valorizar atuação feminina no reggae. A programação inclui intervenções artísticas e uma feira com empreendedoras locais.

Além disso, estará no local o governador Elmano de Freitas que sancionará a lei da Delegacia da Mulher e anunciará novos investimentos em empreendedorismo feminino, como o Ceará Credi Mulher. O Parque Dom Aloísio Lorscheider fica localizado na Av. Bernardo Manoel, 10080, no bairro Itaperi, em Fortaleza.

Será realizado neste sábado, 8, das 9h às 13h a edição especial do projeto Acolher, com mais de 30 serviços gratuitos para as mulheres. Entre os atendimentos estão emissão de documentos, atendimento jurídico, serviços de saúde, beleza, atividades culturais e esportivas.

As atividades serão realizadas de forma gratuita e abertas ao público, com entrada por ordem de chegada até atingir a capacidade do espaço. A Estação das Artes fica localizada na rua Dr. João Moreira, 540, bairro Centro, em Fortaleza.

A programação conta ainda com modalidades esportivas como miniatletismo, tiro com arco e badminton por meio do Centro de Referência Paralímpico e shows de humor e atração musical.

A ação contará com serviços de escova, maquiagem, sobrancelha e unha. Além disso, será uma tarde repleta de atividades com oficinas de pinturas e de massa de modelar, contação de histórias, ginástica laboral, oficina de reciclagem e teatro de fantoches.

Uma tarde especial será realizada para mães atípicas, com atividades recreativas para crianças com deficiência, serviços de orientação jurídica, oficinas culturais e atendimentos de saúde. A ação acontece no Ginásio da Parangaba, das 14h às 18h, de forma gratuita.

O Iguatemi Bosque, localizado no bairro Edson Queiroz, celebra o Dia da Mulher com a distribuição de mais de mil cartas com mensagens motivacionais e inspiradoras, reforçando a grandeza feminina. A ação ocorrerá ao longo do dia 8 de março, para clientes e visitantes.

Os shoppings da capital cearense também prepararam eventos especiais para homenagear as mulheres, com shows, brindes, serviços de beleza e promoções.

North Shopping Fortaleza – Música e prêmios

O shopping oferece um fim de semana musical gratuito, com apresentações especiais, nesta sexta-feira, 7, terá um show de Dani Lima com sucessos do Forró das Antigas. No Dia Internacional da Mulher, 8, a cantora Jessik apresenta “Divas no Sertanejo”. Já no domingo, 9, Heliê encerra a programação com “Divas do Pop Nacional e Internacional”.

Além dos shows, clientes que acessarem as notificações do aplicativo do shopping poderão ganhar prêmios exclusivos. As ações ocorrerão na praça de alimentação.

North Shopping Jóquei – Show e brindes

A cantora Iara Pamella se apresenta no dia 8 de março com um show de forró, a partir das 19h, de forma gratuita. Além disso, clientes poderão resgatar um copo exclusivo pelo aplicativo do shopping e algumas lojas da praça de alimentação oferecerão cupons de desconto.

Grand Shopping – Evento ‘Grandes Mulheres’

Nos dias 8 e 9 de março, o Grand Shopping realiza o evento “Grandes Mulheres”, com serviços de beleza, feira de empreendedorismo feminino e apresentações culturais. Neste sábado, 8, serão oferecidos serviços de beleza gratuitos, caricaturas com o cartunista Guabiras e show de Ingrid Sales. Já no domingo, 9, ocorrerá aulão de FitDance com a Smart Fit e curso de crochê. A ação ocorrerá na Praça Principal de Eventos, Piso L1 – Grand Shopping.

Via Sul Shopping – Música e doces

O Via Sul Shopping promove um show especial no dia 8 de março, às 19h, na praça de alimentação. Além disso, serão distribuídos brownies gratuitos pelo aplicativo do shopping.

Giga Mall – Música e diversão para toda a família

O Giga Mall oferece três dias de apresentações musicais e atividades infantis, nesta sexta-feira, 7, ocorrerá o show de Mônica Silvestre. No sábado, 8, sobe ao palco a cantora Lara Cavalcante para cantar grandes sucessos. Já no domingo, 9, o cantor Janderson Amorim encerra o evento.

Além disso, no sábado, 8, as crianças poderão se divertir em um encontro especial com personagens da Patrulha Canina, das 16h às 17h, no térreo do shopping. Será disponibilizado o pula-pula das 15h às 18h, de forma gratuita.