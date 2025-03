Policial penal morto no Centro de Fortaleza: mais três são denunciados

Policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima foi morto com diversos tiros na manhã de 28 de janeiro de 2025 no Centro de Fortaleza / Crédito: Sindppen-CE

A Justiça aceitou, nessa quarta-feira, 26, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra mais três homens acusados de matar o policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, crime ocorrido no último dia 28 de janeiro no Centro de Fortaleza. Conforme a acusação, Rafael Brasil da Silva, o "Rafinha", de 44 anos, e Roberto Júnior Pereira Proença, o "Júnior", de 25 anos, estavam na caminhonete modelo Toyota Hilux SW4 que deu apoio aos executores do crime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já em relação a Francisco Gleydson Rodrigues da Costa, que tem 44 anos e é conhecido pelo apelido de Americano, câmeras de vigilância mostraram o momento em que ele deixou essa Hilux, um dia após o crime, em um estacionamento do bairro Meireles.



A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também identificou que o carro modelo Toyota Hilux SR 2.8 Pick-Up entregue como parte do pagamento pela aquisição da SW4 estava no nome da companheira de Francisco Gleydson. Este ainda teria mandado um outro homem buscar a caminhonete após o veículo ser deixado no Meireles. No veículo, a Polícia encontrou a chave do apartamento locado por Rafael na Praia de Iracema. Depoimento de um suspeito preso ainda em flagrante também indicou Rafinha e Júnior como parte do grupo que prestou apoio à execução. “Através das imagens coletadas e analisadas referentes ao dia do crime (28 de janeiro de 2024), detectou-se toda a movimentação dos denunciados “RAFINHA”, “AMERICANO” e “JÚNIOR”, sendo os mesmos FLAGRADOS juntos já horas antes dos ilícitos, no Condomínio [...], em que "RAFINHA" estava hospedado, sendo constatado ainda que os 03 (três) saíram juntos na TOYOTA HILUX DIAMOND SW4 [...] no momento anterior à ocorrência dos ilícitos”, relata a denúncia, assinada pela promotora Fernanda Carolina Moura Nóbrega.



Rafael foi localizado em Mossoró-RN em 6 de fevereiro, ocasião em que foi constatado que ele estava usando um documento falso. Preso por força de mandado de prisão temporária, ele foi recambiado para Fortaleza. Já em relação a Roberto Júnior, em 1º de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou-o como passageiro de um ônibus interestadual. A Polícia Civil segue buscando pistas do paradeiro de Gleydson.

Relembre o caso Assim como os demais acusados de participar da morte de José Wendesom, Rafael e Roberto Júnior (Manaus-AM e Porto Velho-RO, respectivamente) são naturais do Norte do País, conforme descrito na denúncia do MPCE.

Um colega de José Wendesom, que também fazia o monitoramento, não foi atingido pelos disparos por estar no banco de trás do carro usado pelos policiais penais na campana. Ele reagiu e conseguiu ferir Will Pessoa da Silva, de 25 anos, preso em flagrante um dia após o crime.

James Heyller Gola Souza, de 23 anos, que teria dirigido o carro Volkswagen T-Cross usado na execução, também foi preso em flagrante. Além de Will, Wellison Gonçalves da Silva, o “Pica-Pau”, de 26 anos, foi apontado como autor dos disparos que mataram José Wendesom. Ele foi morto, ao lado de dois suspeitos de envolvimento no plano de resgate, em intervenção policial ocorrida em 30 de janeiro na comunidade do Oitão Preto, localizada no bairro Moura Brasil. Na ação, além de Wellison, morreram Luan Henrique Bezerra de Souza, conhecido como Buchecha, de 20 anos, e Jéssica Vicente da Silva.