Obras paralisadas do IJF foram retomadas nesta semana

Instituto José Frota (IJF) / Crédito: FERNANDA BARROS

As obras paralisadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, foram retomadas nesta semana. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve nesta sexta-feira, 7, no equipamento para vistoriar as intervenções, que ocorrem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no 5º andar da instituição. Gestor municipal foi ao local acompanhado do secretário de Infraestrutura, André Daher, da secretaria de Saúde, Socorro Martins, e da superintendente do IJF, Riane Azevedo.