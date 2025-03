Bombeiros combatem grande incêndio que completa 2 dias em Lima

Equipes dos bombeiros enfrentam desde a segunda-feira um grande incêndio no centro histórico de Lima, que afeta vários edifícios comerciais e pode se prolongar até o fim de semana, informou nesta quarta-feira (5) um dos chefes do órgão responsável pela emergência.

As chamas se propagaram rapidamente por entre as ruas estreitas de um setor onde "os armazéns estão misturados com as casas", disse ao Canal N o brigadista Carlos Malpica, da Corporação Geral de Bombeiros Voluntários do Peru.

De acordo com o balanço divulgado nesta quarta, são cinco edifícios mais "afetados", que têm entre cinco e oito andares em média.

"Estamos no centro histórico de Lima, [e aqui] tudo são armazéns. Nossas residências estão no meio de uma bomba-relógio", disse à AFPTV Zulli Cabanillas, que teve que deixar sua casa.