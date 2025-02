Renascer 2025 terá arcebispo de Fortaleza e campanhas por sangue e alimentos

Evento realizado de domingo até a terça de Carnaval será no Ginásio Paulo Sarasate, com o arcebispo dom Gregório como um dos convidados. Programação também inclui espaço para crianças e cursos

O evento gratuito está previsto para acontecer no Ginásio Paulo Sarasate e, segundo a organização, é uma alternativa ao público que procura uma experiência de profundidade espiritual durante os dias carnavalescos.

A Comunidade Católica Shalom anunciou por meio das redes sociais, a realização da nova edição do retiro de carnaval Renascer , que deve acontecer de domingo, 2, até terça-feira, 4 .

Promovido desde 1986, completando 39 anos de existência, o Renascer é realizado em mais de 12 cidades cearenses simultaneamente ao Carnaval. Durante o retiro, a programação ocorrerá presencialmente, mas terá transmissão online.

Programação, coleta de sangue e arrecadação de alimentos

Entre os nomes previstos na programação, estão o do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão; dos pregadores Emmir Nogueira e Moysés Azevedo; do missionário Carmadélio Sousa; dos padres Antônio Furtado, Adler Trindade e Vitinho.

No domingo, 2, a programação tem foco musical, enquanto nos demais dias as atividades seguirão com momentos de reflexão, pregações, orações e cursos voltados à espiritualidade cristã.