Suspeitos de matar policial queriam resgatar presos explodindo presídio no Ceará

Dez quilos de cocaína e centenas de munições de fuzil foram apreendidos durante as diligências para apurar a morte do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima / Crédito: Divulgação/SSPDS

A informação consta no inquérito policial que investiga o homicídio. Conforme o policial penal que estava com José Wendesom no momento da execução, o plano dos criminosos consistia em detonar explosivos no presídio.

Um grupo de cerca de 25 homens, utilizando de 15 a 20 fuzis, estava envolvido na ação, conforme as informações da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Ainda conforme o policial, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) do Pará e do Ceará fizeram um “consórcio” para viabilizar o plano. “A ideia do grupo era 'explodir' a unidade prisional e, para isso, indivíduos do estado do Pará estavam vindo, paulatinamente, ao Ceará”, consta no depoimento do agente. “Dentre as pendências para a concretização do plano estava a chegada do explosivista do grupo”.

Na terça, um homem, que ainda não foi localizado, teria chamado James Heyller para uma “missão”: “resolver uma situação”, referência ao monitoramento que era realizado pelos policiais penais. Ainda conforme a oitiva, os autores dos disparos que vitimaram o policial foram Will e o homem que chamou James Heyller para a execução. Uma caminhonete modelo Hilux, onde estavam mais dois homens, dava apoio à ação.

Conforme o depoimento do policial que acompanhava José Wendesom na campana, dois criminosos, cada um de um lado, atiraram em direção aos vidros dianteiros do veículo. O policial disse que só não foi atingido por estar no banco de trás do carro, de onde filmava os suspeitos do plano de fuga.



Ele conseguiu sacar a arma e atirou contra os executores, vindo a atingir Will três vezes. José Wendesom, porém, não conseguiu reagir e morreu sem conseguir sacar a arma que portava.

Cocaína e munições de fuzil foram apreendidas Durante as diligências em busca dos suspeitos do caso, as Forças de Segurança do Estado apreenderam dez quilos de cocaína, 15 gramas de maconha, 400 munições de fuzil calibre 5.56, 100 munições calibre 380 e 60 munições calibre 9 milímetros. Foi no quarto onde Isaac Lucas estava, localizado na pousada monitorada pelos policiais penais, que a Polícia localizou a droga e munições. Isaac Lucas disse não saber que o material estava sendo armazenado ali, atribuindo os ilícitos a um homem ainda que é procurado.