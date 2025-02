PM da Reserva Remunerada é morto a tiros em Pacatuba

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

A vítima foi o o 1º sargento José Nazareno Sampaio de Souza, de 55 anos, que passou 34 anos na corporação. Criminosos incendiaram o carro que teria sido utilizado no crime

Um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira, 28, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima foi identificada como sendo o 1º sargento José Nazareno Sampaio de Souza, de 55 anos.

O crime foi registrado no bairro Monguba. Imagens feitas no local do crime mostram que a vítima estava de bicicleta quando foi atingida pelos disparos.