Fortaleza registra 126mm de chuvas nas últimas 24 horas

Madrugada em Fortaleza foi marcada por chuvas constantes, com direito a trovões e raios. Capital teve, em fevereiro, a maior segunda maior média de chuvas do Ceará , conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Fortaleza registra 126mm de chuvas entre 7h de quinta-feira, 27, e as 7h desta sexta-feira, 28. Volume é o maior registrado no Estado nas últimas 24 horas, seguido por Maranguape (120mm), Beberibe (120mm), Aquiraz (118mm) e Cascavel (105mm).

Sem trégua, as precipitações revelaram os transtornos enfrentados pelos moradores de Fortaleza durante o período chuvoso. Em um vídeo enviado ao O POVO, é possível ver uma pessoa tentando remover, com a ajuda de um rodo, a água que invadindo uma casa, localizada no bairro Barroso.