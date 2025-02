Criança cai em bueiro no Bom Jardim durante fortes chuvas da madrugada

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Uma criança caiu em um bueiro no bairro Bom Jardim durante as fortes chuvas registradas em Fortaleza , na madrugada desta sexta-feira, 28. Ela foi encontrada, socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Corporação foi acionada por volta das 23h05min para a rua Dr. Fernando Augusto, próximo à avenida Osório de Paiva.

Equipe de resgate foi deslocada, mas ao chegarem no local a população informou que a vítima já havia sido socorrida.

"O CBMCE reforça a importância de evitar áreas alagadas e redobrar a atenção em períodos chuvosos para prevenir acidentes. Em situações de risco, o acionamento deve ser feito pelo número 193".

Fortaleza tem 126mm de chuvas: a maior do Ceará

Fortaleza registra 126mm de chuvas entre 7h de quinta-feira, 27, e as 7h desta sexta-feira, 28. Volume é o maior registrado no Estado nas últimas 24 horas, seguido por Maranguape (120mm), Beberibe (120mm), Aquiraz (118mm) e Cascavel (105mm).Madrugada em Fortaleza foi marcada por chuvas constantes, com direito a trovões e raios.