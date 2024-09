Teto de alojamento do Frotinha da Messejana cai e fere duas técnicas de enfermagem

Escombros do teto de alojamento do Frotinha da Messejana que desabou sobre duas funcionárias Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Na madrugada deste sábado, 14, o teto de um alojamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana, que foi reinaugurado há apenas cinco meses após reforma, caiu sobre duas técnicas de enfermagem que estavam repousando. Uma delas foi atingida na cabeça e a outra no ombro. Em vídeo, é possível ver a parte do teto que caiu sobre um beliche e um colchão, onde as servidoras descansavam. Os escombros se espalharam por todo o chão da sala dos funcionários. O ambiente não é acessado por pacientes. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde Ceará), José Quintino Neto, informa que a entidade esteve presente no último dia 6 acompanhando fiscalização de rotina do Conselho Regional de Enfermagem (Coren). “Foi possível constatar as péssimas condições no descanso dos profissionais da enfermagem. Infelizmente, culminando agora, em um acidente de trabalho, onde repito: o gesso do teto do local de descanso dos profissionais atingiu as profissionais que estavam em seu momento de descanso”. Ainda de acordo com o presidente, as técnicas de enfermagem, vinculadas à Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), não sofreram ferimentos graves e se encontram de atestado médico.

Em agosto de 2021, trabalhadores da saúde e moradores do bairro realizaram uma manifestação pedindo a conclusão da reforma e reabertura do hospital, que estava fechado desde maio do mesmo ano. LEIA TAMBÉM | Trabalhadores da Saúde fazem ato por conclusão da reforma do Frotinha de Messejana Apesar do incidente, o atendimento no posto não foi interrompido, conforme informações colhidas no local pela repórter Camila Magalhães, da rádio O POVO CBN.