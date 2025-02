Turistas mineiros foram feitos reféns no Pirambu por cerca de 2 horas

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vítimas disseram ter sido ameaçadas e que criminosos fizeram transferências de suas contas bancárias via celular. Dois suspeitos foram presos

Os quatro turistas de Belo Horizonte (MG) feitos reféns na tarde dessa quarta-feira, 26, no bairro Pirambu, em Fortaleza, ficaram cerca de duas horas sob o poder dos criminosos. Eles foram resgatados por policiais militares após serem arrebatados, por volta das 16 horas, e levados por homens armados a um barraco na Praia do Pirambu. Dois suspeitos foram presos.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as vítimas disseram que haviam chegado a Fortaleza ainda na quarta e que vinham vindo passar o Carnaval no Ceará. Eles estavam hospedados em um hotel do bairro Moura Brasil. Ao se instalarem nos aposentos, eles decidiram sair para comer.