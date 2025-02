MP nega que interdição tenha agravado condições de idosos no lar São Gabriel

Interditada pelo Ministério Público, Casa de Repouso São Gabriel abrigava 66 idosos / Crédito: FCO FONTENELE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) negou que a interdição realizada no último dia 10 tenha agravado a situação dos 66 idosos presentes na Casa de Repouso São Gabriel, em Fortaleza. Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira, 25, o órgão frisou que o quadro encontrado durante a operação já era degradante, e que tem acompanhado os moradores do local diariamente junto à Prefeitura de Fortaleza. De acordo com o MPCE, as condições reportadas pelos cuidadores da casa de que o lar estaria sem alimentação, remédios e com problemas na administração após a prisão de Francisca Maria Barros, responsável pelo estabelecimento, já existiam antes da ação ministerial. Ainda conforme o órgão, a casa já teria sido alvo de fiscalização da Célula de Vigilância Sanitária (Cevis) e da Agência de Fiscalização (Agefis) da Capital.

Em relatório de inspeção emitido pela Agefis e apresentado à imprensa, o MPCE atesta que o lar mantinha condições inadequadas para a abrigar os idosos, como banheiros sem vaso sanitário, falta de comprovantes de imunização, funcionários sem registro de capacitação, pisos, tetos e paredes danificados, falta de sabonete e papel toalha nos lavabos, entre outras condições. Além da ação do MPCE, a Casa de Repouso São Gabriel foi alvo de operação também da Polícia Civil, que resultou na prisão de Francisca. Segundo a titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD), Rena Gomes, o grupo que administra o local teria tomado posse dos cartões dos idosos e estaria usando-os para outros bens além da manutenção da casa. “Ao inquerirmos a proprietária da casa observamos que ela estava retendo, estava de posse, de oito cartões das pessoas ali institucionalizadas. Inclusive um dos cartões teria sido utilizado para a compra do veículo usado no abrigo. Apreendemos oito cartões que estavam em poder da proprietária e também nessa situação complexa foi constatado o flagrante delito”, explica a delegada.

Segundo informações concedidas pela delegada durante a coletiva, a apreensão dos cartões era realizada assim que a família do idoso assinava o contrato com a casa. Estes eram utilizados pelos administradores do estabelecimento para o saque das mensalidades no valor de pelo menos um salário mínimo, que geravam receita entre R$ 90 mil e R$ 100 mil. Além do carro, as investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) também apontam para a existência de empréstimos consignados em nome dos idosos não autorizados, que teriam sido efetuados pela casa de cuidados. Os trabalhos policiais também apuram a morte de dois internos nos últimos dois meses. A responsável pelo local já teve a prisão convertida para preventiva e poderá responder pelos crimes de maus tratos, retenção de cartão de pessoa com deficiência, retenção e apropriação de bens nos inscritos do artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa. As autações também se estendem ao artigo 33 da lei de drogas, que criminaliza o armazenamento, oferta, ministração, transporte, entre outras práticas, de drogas sem determinação legal.

Casa teria cinco quadros confirmados de tuberculose e outros 33 em investigação Antes mesmo das denúncias, a casa de repouso já era acompanhada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a partir da descoberta de um caso de tuberculose entre os idosos, ainda em 2024. A partir de então, equipes da pasta realizaram monitoramento da casa, onde foram descobertos novos cinco quadros confirmados da doença, além de 33 idosos sintomáticos. Segundo o coordenador da Regional de Saúde I (Cores I) de Fortaleza, Emanoel Uchôa, a equipe de epidemiologia da região tem feito visitas diárias ao local, com enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Paulo de Melo, que fica próximo à casa. “A gente está com apoio também psiquiátrico do nosso CAPS também com visitas programadas durante a semana na unidade. Todos estão em pró de melhorar a assistência e dar uma dignidade mínima para os usuários de lá”, complementa o enfermeiro.

A equipe da SMS também relata uma contínua dificuldade para atender os idosos do local devido à resistência dos cuidadores da casa. Os prontuários médicos dos idosos, necessários para a estratificação de saúde dos pacientes, não teriam sido fornecidos de imediato sob a alegação de que não estariam na casa, fato desmentido posteriormente pela PC-CE. Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Condições estruturais encontradas na Casa de Repouso São Gabriel Crédito: Divulgação/Ministério Público do Estado do Ceará Os problemas também se estendem à medicação que era dada aos moradores do lar, que conforme apuração da SMS com auxílio da PC-CE, estariam com prescrições vencidas. Atualmente, os remédios têm sido fornecidos pela SMS para aplicação na casa de repouso, entretanto, as dosagens não estariam sendo ministradas pelos funcionários.