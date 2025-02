Investigados por crimes no Pirambu são presos quando desembarcavam no aeroporto de Fortaleza

Quatro homens suspeitos de integrar uma facção criminosa de origem carioca responsável por crimes no Pirambu foram presos ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza na madrugada desta terça-feira, 25. Os criminosos estavam retornando do Rio de Janeiro, região que vem sendo investigada como braço da organização criminosa com atuação do Pirambu.

Os suspeitos presos foram: Jardel Almeida de Mesquita, Gessival Moreira de Lima, Francisco Airton Vieira Araújo e Francisco da Silva Prudencio. Todos são apontados pela Polícia como sendo integrantes da Organização Criminosas de Origem Carioca.