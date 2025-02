Bloco "Veio é Tu" proporciona uma tarde de Carnaval a 60 idosos na Praia do Futuro

Na tarde desta segunda-feira, 24, o bloco “Veio é Tu” transformou a Praia do Futuro em um verdadeiro Carnaval à moda antiga. O evento, promovido pelo Terça da Serra, levou 60 idosos para um momento de festa, socialização e muita música. O objetivo foi resgatar a tradição das marchinhas carnavalescas e proporcionar um momento especial de socialização e lazer.

Com direito a petiscos, marchinhas e adereços carnavalescos, os participantes entraram no clima da folia. Segundo Daniele Novais, sócia-proprietária do residencial ao lado da irmã Diana Novais, a iniciativa surgiu da percepção de que os idosos adoram reviver as tradições do Carnaval.