Polícia fecha laboratório de maconha após suspeito anunciar droga pelas redes sociais em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará (PC-C) desativou um laboratório de maconha no bairro Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, na sexta-feira, 14. No local, um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Além do cultivo da droga, o suspeito anunciava a venda do ilícito pelas redes sociais.

No ato da prisão, foi apreendido com o suspeito 19 pés de cannabis, uma motocicleta e um celular. A investigação foi comandada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), que identificaram que o homem estava realizando a comercialização de entorpecentes.