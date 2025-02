PMCE apreende drogas, armas e prende quatro suspeitos em Aracati

Material foi apreendido por policiais do Raio / Crédito: Polícia Militar do Estado do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu quatro suspeitos, sendo três adultos e um adolescente, durante uma operação que resultou na apreensão de dois revólveres, 425 gramas de crack, 300 gramas de maconha e um carro de aluguel em Aracati, no litoral leste do Estado. A ação aconteceu na noite da última sexta-feira, 14, e foi desencadeada após informações do serviço de inteligência da 1ª Companhia Independente do 4º Comando Regional de Polícia Militar (1ª CIPM/4º CRPM), que indicaram o transporte de material ilícito de Fortaleza para Aracati.

Com base nas informações recebidas, policiais militares do Raio, das cidades de Icapuí e Aracati, montaram uma barreira policial nas proximidades da comunidade de Guajiru. A abordagem ocorreu quando os agentes avistaram um Fiat Palio, com placa de Fortaleza, suspeito de estar transportando drogas e armas para a região.

Homens tentaram fugir após abordagem Após a interceptação do veículo, os policiais realizaram buscas no interior do automóvel, encontrando um celular e outros pertences. Os suspeitos confessaram que haviam jogado as armas e drogas pela janela e indicaram o local onde o material seria entregue, o que levou a polícia até uma residência em Aracati. No local, dois homens tentaram fugir ao perceber a presença policial, mas foram capturados. Dentro da casa, foram encontrados mais entorpecentes, celulares e outros itens de origem suspeita. Ao ser acionada, a proprietária do veículo Fiat Palio relatou que havia alugado o automóvel 20 dias antes, mas o locatário desapareceu sem efetuar o pagamento, caracterizando o uso indevido do carro para atividades criminosas.