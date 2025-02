Vítimas de acidente causado por criminosos em fuga participavam do Encontro de Casais com Cristo

Andréia e Delano Barros, mortos durante um acidente de trânsito , nesta sexta-feira, 14, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza , eram integrantes do Encontro de Casais com Cristo (ECC), na Paróquia Nossa Senhora da Conceição , no bairro Conjunto Ceará .

O casal seguia em uma motocicleta a caminho do trabalho quando foi colhido por um automóvel que fugia da perseguição policial. No carro estavam um homem e a irmã dele. Após o crime a suspeita foi presa no local de trabalho.

As duas vítimas estavam a caminho do trabalho quando foram colhidas pelo carro e morreram no local. Câmeras de segurança mostraram que a dupla fugiu sem prestar socorro.

Amigos das vítimas conversaram com O POVO afirmando que o caso foi uma tragédia, que ocasionou muita dor aos familiares e moradores do bairro onde os dois moravam, no Conjunto Ceará.

O casal era assíduo na igreja e participava do Encontro de Casais com Cristo e do Encontro de Jovens com Cristo (EJC). Os dois eram queridos na comunidade católica e no bairro onde moravam. Dezenas de pessoas foram até a casa da família, após o acidente, em um ato de solidariedade.