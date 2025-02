Motorista com sinais de embriaguez atinge torre da Guarda Municipal em Fortaleza

Caso aconteceu na madrugada deste sábado, 15, na rotatória do Conjunto Esperança, no bairro Mondubim. Homem foi conduzido ao 13⁰ Distrito Policial para os devidos procedimentos legais

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Motorista com sinais de embriaguez atingiu uma torre de observação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), localizada na avenida Godofredo Maciel, na rotatória do Conjunto Esperança, no bairro Mondubim, em Fortaleza. A colisão aconteceu na madrugada deste sábado, 15.

Em vídeos gravados por populares no local, o homem aparece circulando ao redor do carro com o rosto ferido e, em seguida, retorna ao carro.