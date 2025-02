Casal morre após ser atropelado por carro que fugia de perseguição policial em Fortaleza; uma mulher é presa

Carro foi abandonado pelos suspeitos em uma via do bairro / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um casal morreu após ser atropelado por um carro que fugia de perseguição policial no cruzamento da avenida Porto Velho e rua Natal, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Caso aconteceu por volta das 6h30min desta sexta-feira, 14. As vítimas, de 41 e 43 anos, estavam em uma motocicleta e morreram no local. Os suspeitos abandonaram o carro modelo prisma branco duas ruas depois do local do crime. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo é deixado pelos suspeitos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas imagens, um homem chega a empurrar o carro, enquanto a mulher está no volante. Ambos fogem a pé.