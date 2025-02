Evandro visita quatro bairros de Fortaleza e divulga ações de pavimentação e esgotamento

Em matéria divulgada pela Prefeitura, Evandro afirmou que está percorrendo a Cidade, conversando com a população e encontrado problemas estruturais em diferentes áreas, como saúde, drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), visitou quatro comunidades da Capital durante a manhã deste sábado, 8. Após a ação, que contou com a participação também da vice-prefeita, Gabriela Aguiar (PSB), gestão informou que o prefeito se comprometeu a levar pavimentação e esgotamento para os bairros Planalto Ayrton Senna, José Walter, Mondubim e Parque Dois Irmãos.

Ainda conforme matéria da Prefeitura, Evandro "sinalizou a retomada das obras de duas areninhas (do Fortalezinha e do Joinville, ambas no Planalto Ayrton Senna) iniciadas e paradas na gestão anterior".

A gestão destaca que tem visitado áreas de risco pela cidade, já tendo percorrido locais como Jardim das Oliveiras, Sapiranga, Praia de Iracema, Mucuripe, Cais do Porto, Autran Nunes, Genibaú, Granja Portugal e Conjunto Esperança.