Paróquia do Conjunto Ceará comemora 30 anos; veja programação

Fachada da Matriz Nossa Senhora da Conceição no Conjunto Ceará / Crédito: Paróquia Conjunto Ceará

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, festeja seus 30 anos em 2025. Desde a última quarta-feira, 15, há celebrações eucarísticas em comamoração à data. Nessa sexta, 18, haverá procissão com a imagem da Padroeira pelas imediações da Igreja Matriz, com cerimônia presidida pelo padre Francisco Aderlane Freitas Carneiro, às 18h30.



Já nesse sábado, 18, a partir das 19 horas, acontecerá o arriamento das bandeiras e a eucaristia em ação de graças pela festividade, desta vez comandada pelo monsenhor Virgínio Ascencio Serpa, vigário-geral da Arquidiocese de Fortaleza, e concelebrada pelo pároco padre Severino Guedes, e por mais presbíteros. Logo após a Santa Missa, será a inauguração, com queima de fogos, das placas comemorativas do Centro de Eventos Paroquial Dom Aloísio Lorscheider.

Segundo o padre Severino Guedes, pároco da Paróquia, ‘‘celebrar 30 anos da elevação de uma paróquia é chancelar a história de um povo que ali abraçou a fé. É gratidão a Deus pela semente da palavra, que um dia ali semeada nasceu, cresceu e produziu frutos, às vezes de forma oculta, mas que já se confirma a presença do Reino de Deus”.

Interior da Matriz Nossa Senhora da Conceição Crédito: Pascom Conjunto Ceará Dentre as presenças mais aguardadas pelos paroquianos no sábado, 18, está o bispo centenário dom Manuel Edmilson da Cruz, que foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza entre 1974 a 1994, e acompanhou a formação inicial do bairro e da comunidade católica no Conjunto Ceará no final da década de 1970.