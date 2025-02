Encontro Bárbaras debate saúde mental e liderança feminina nesta sexta-feira, 14

Encontro Bárbaras acontece nesta quinta-feira, 14, com debates sobre saúde mental e liderança feminina / Crédito: Reprodução/Sympla

Nesta sexta-feira, 14, a partir das 14 horas, ocorrerá o Encontro Bárbaras, evento dedicado ao debate sobre temas essenciais para as mulheres, com temas sobre saúde mental, ansiedade, depressão e liderança feminina no mercado de trabalho. O encontro vai ocorrer no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na avenida Aguanambi, 282. As inscrições para o evento estão abertas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Sympla.

O encontro contará com palestras, debates e o lançamento da Revista Bárbaras. Abertura do evento será com a psicóloga e psicanalista Beatriz Nolasco, que abordará sobre "Janeiro Branco: precisamos falar sobre saúde mental", o tema visa ressaltar a importância dos cuidados psicológicos e emocionais.

A psicóloga Karila Loiola, também é uma das convidadas do evento, ela abordará o tema “Mulheres sofrem mais com ansiedade e depressão”. Além disso, a partir das 15h50min os convidados poderão assistir o debate “Liderança Feminina: Construindo sua voz e presença no mercado de trabalho", mediado pela jornalista do O POVO, Sara Oliveira. Também participarão do evento Renata Paula Santiago, CEO da Eleva, e Daniela Cabral, CEO da Acal, que discutirão sobre os desafios e conquistas das mulheres em cargos de liderança. Posteriormente, ocorrerá o lançamento da Revista Bárbaras, que traz perfis de mulheres influentes, artigos de opinião e entrevistas abordando temas como racismo, violência, gordofobia, mulheres em cargos de poder e entre outros.

Programação do evento Encontro Bárbaras 14 horas - Credenciamento

14h30min - Palestra "Janeiro Branco: precisamos falar sobre saúde mental", com a psicóloga e psicanalista Beatriz Nolasco

15h10min - Palestra "Mulheres sofrem mais com ansiedade e depressão", com a psicóloga Karila Loiola

15h50min - Debate "Liderança Feminina: Construindo sua voz e presença no mercado de trabalho", com a mediação da jornalista Sara Oliveira. Debatedoras: Renata Paula Santiago (CEO da Eleva) e Daniela Cabral (CEO da Acal)

16h30min - Lançamento da Revista Bárbaras Inspiração para o evento O evento é inspirado em uma figura considerada símbolo de resistência no Brasil, o nome dela é Bárbara de Alencar, que foi uma mulher à frente de seu tempo, tornando-se a primeira presa política do Brasil por sua participação ativa na Revolução Pernambucana de 1817. Natural de Exu, Pernambuco, e estabelecida no Crato, Ceará, ela rompeu padrões ao administrar os negócios da família e incentivar o pensamento iluminista entre seus filhos e aliados. Seu legado inspira gerações ao evidenciar a participação feminina em momentos decisivos da história do Brasil. Bárbara desafiou as normas da época não apenas no campo político, mas também em sua vida pessoal, ao escolher seu próprio marido e comandar negócios tradicionalmente masculinos.