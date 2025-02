Homem é preso suspeito de participar de linchamento no Centro de Fortaleza

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), cerca de seis criminosos agrediram um homem que vivia em situação de rua por mais de uma hora . Ele, que ainda não foi identificado formalmente, morreu no local do crime.

Câmeras de vigilância identificaram que a sessão de espancamento teve início à 1h27min e terminou às 2h44min. As imagens também mostram, conforme a Polícia Civil, que Raylan da Costa Sousa, de 24 anos, foi um dos homens que participaram do crime. Ele foi preso horas após o linchamento.

"[...] O lesado foi atingido na cabeça (houve afundamento do rosto), costas, braços e pernas (quebradas por seus algozes), o que evidencia a truculência e crueldade do flagranteado e seus consortes na execução desse bárbaro crime”, descreveu a juíza Adriana da Cruz Dantas, que presidiu a audiência de custódia.

Raylan reconheceu que era ele um dos homens que aparecem nas gravações agredindo a vítima. Entretanto, ele afirmou em depoimento que foi coagido a participar do linchamento.



Na oitiva, o suspeito afirmou que os agressores disseram que o crime foi motivado por a vítima ter quebrado o vidro do carro de uma mulher e por ele, supostamente, ser integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). No local do homicídio, prevalece a facção Comando Vermelho (CV).



As investigações continuam para identificar outros suspeitos de envolvimento no crime.