Criança de 11 anos e dois adultos são mortos no bairro Parque Dois Irmãos; suspeitos são presos

Informações preliminares de fonte policial confirmam a morte das três vítimas. Um automóvel com suspeitos de envolvimento no crime foi interceptado por policiais militares na avenida Godofredo Maciel.

"Conforme as primeiras informações policiais, três pessoas foram a óbito após serem lesionadas por disparos de arma de fogo. Outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para unidades de saúde. As Forças de Segurança seguem em diligências para elucidar a ação criminosa. A 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) é a unidade que investiga o caso", divulgou o órgão por meio de nota.

"Falei mais cedo com nosso secretário Roberto Sá e minha determinação é sermos cada vez mais implacáveis com esses bandidos. Usaremos a força necessária dentro da lei para que recebeam a punição que merecem", informou o governador por meio das redes sociais.

De acordo com a SSPDS, a prisão foi realizada por policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (CPCoque), com apoio do núcleo de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).