Suspeitos de matar três pessoas na Rosalina têm prisão preventiva decretada

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Três deles teriam envolvimento direto com os assassinatos, enquanto o quarto suspeito seria um dos alvos da ação criminosa. Ele foi baleado e está internado em uma unidade hospitalar.

Os quatro homens presos em flagrante suspeitos de envolvimento no tiroteio nessa segunda-feira, 10, que deixou três mortos na comunidade da Rosalina (localizada no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza ) tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 11.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), Francisco Kelton Ferreira do Nascimento, Joel Anastacio de Freitas e Antonio Wesley Lopes Santos foram presos enquanto trafegavam pela avenida Godofredo Maciel em um carro modelo Volkswagen Polo que teria sido usado no crime. Com eles, a Polícia Militar apreendeu três armas e diversas munições intactas.