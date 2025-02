Confronto de torcidas organizadas foi premeditado e organizado por redes sociais

Polícia Civil investiga torcidas que atuam como organizações criminosas em Fortaleza / Crédito: Divulgação/SSPDS

Horas antes da partida entre Ceará e Fortaleza, no sábado passado, 8, as torcidas organizadas se encontraram na avenida Osório de Paiva, no bairro Canindezinho. Dias antes da partida, as lideranças dos times fizeram publicação nas redes sociais comunicando os trajes para a identificação dos membros, sendo a cor branca para integrantes do Fortaleza e preta para a torcida do Ceará.

A informação foi divulgada em coletiva de imprensa da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta segunda-feira, 10.

Um dos grupos tiveram confronto direto com policiais militares, arremessando pedras, pedaços de madeira e outros objetos que estavam espalhados pela via. Confronto premeditado: torcidas já estavam sendo monitoradas De acordo com o titular da Draco, delegado Alisson Gomes, as torcidas estavam sendo monitoradas e com estratégias de inteligência, sendo possível a ação policial estar no local estratégico do confronto. “A gente conseguiu debelar a violência, poderia ter sido muito pior. Essa ação policial estava no local certo para que não tivessem consequências maiores. Se eles insistirem nessas condutas, eles vão ser autuados como foram sábado”, disse o delegado.

O que chama atenção é a sistematização das organizadas com foco nos conflitos. O relatório da PC-CE revela ainda que os envolvidos costumam marcar um local de encontro para seguirem rumo ao estádio “fazendo baderna e digladiando-se com torcedores rivais ou até mesmo com torcedores do mesmo clube que não são vistos como aliados”. O documento afirma que, anteriormente, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF/CE) proibiu a presença das citadas torcidas nos estádios cearenses em jogos em que os clubes fossem mandantes ou não.